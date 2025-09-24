Flotila de ajutor pentru Gaza a Gretei Thunberg a fost asaltată de drone israeliene

„Navele noastre au fost atacate în repetate rânduri de drone militare. Ne-au lovit cu substanțe necunoscute, dar iritante, cu bombe sonore și chiar cu drone care au avariat în mod deliberat catargele mai multor nave”, a declarat Maria Elena Delia, purtătoarea de cuvânt italiană a GSF, într-o postare pe Instagram.

„Aceste atacuri au vizat nave care arborează pavilionul italian, britanic și polonez. Este echivalentul unui atac asupra Italiei, Regatului Unit și Poloniei, practic, o declarație de război împotriva acestor țări”, a adăugat Delia, care se afla la bordul navei Morgana.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a dat instrucțiuni ambasadei sale din Tel Aviv să reitereze solicitarea ca Israelul să „garanteze protecția absolută a personalului îmbarcat pe Flotila Gaza”.

GSF a declarat într-un comunicat de presă că s-au auzit cel puțin 13 explozii. Nu s-au raportat victime printre cele peste 500 de persoane aflate la bordul diverselor nave, potrivit Politico.

Flotila Global Sumud este a patra și cea mai mare provocare maritimă la adresa blocadei israeliene asupra Gazei din acest an, cu 20 de nave și peste 500 de membri ai echipajului, printre care activista suedeză Greta Thunberg și actorul irlandez Liam Cunningham, care au plecat din Barcelona. Echipajul a declarat că un atac anterior asupra flotei a avut loc pe 9 august în apele tunisiene.

Autoritățile israeliene, care duc război în Gaza de aproape doi ani ca represalii pentru un atac al militanților Hamas, au respins încercările de a transporta ajutoare către enclava de coastă, considerându-le manevre publicitare.