Incendiu masiv in Feodosia: Un depozit uriaș de petrol din Crimeea ocupată, lovit din nou de drone ucrainene

Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de petrol din orașul Feodosia, în Crimeea ocupată, în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, a anunțat luni dimineață Serghei Aksionov, șeful administrației impuse de Moscova în peninsulă.

Ministerul rus al Apărării a susținut că apărarea antiaeriană a doborât peste 100 de drone în timpul nopții, dintre care 40 deasupra Crimeei.

Cu toate acestea, mai multe imagini publicate pe rețelele sociale arată un incendiu masiv, cu coloane groase de fum vizibile din mai multe părți ale orașului Feodosia.

Atacul ar fi avut loc în jurul miezului nopții și este al doilea incident similar la aceeași instalație într-o săptămână, precedentul fiind raportat pe 6 octombrie, conform canalului Telegram Crimean Wind.

Aksionov a declarat că echipele de urgență intervin la fața locului și că nu există victime.

Publicația The Kyiv Independent notează că nu a putut verifica independent informațiile oferite de autoritățile proruse, iar oficialii ucraineni nu au comentat până acum incidentul.

Depozitul de petrol din Feodosia, cea mai mare instalație de acest tip din Crimeea, are o capacitate de până la 250.000 de tone de combustibil și este folosit pentru transportul de produse petroliere între calea ferată, nave maritime și camioane.