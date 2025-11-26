Prima pagină » Știrile zilei » Armata ucraineană lovește un complex militar-industrial din Rusia

Armata ucraineană lovește un complex militar-industrial din Rusia

Forțele ucrainene au anunțat că au atacat cu succes o facilitate militară rusă din regiunea Ciuvașia, unde sunt produse echipamente pentru rachete de croazieră și balistice.
Armata ucraineană lovește un complex militar-industrial din Rusia
Sursa foto: X
Rareș Mustață
26 nov. 2025, 15:41, Știri externe

Armata Ucrainei a lovit un complex militar-industrial din orașul Ceboksary, în regiunea rusă Ciuvașia, a transmis miercuri comandamentul militar ucrainean.

Ținta a fost uzina VNIIR-Progress, unde Rusia produce echipamente de navigație și alte componente esențiale pentru rachetele sale de croazieră și balistice, notează Al Jazeera.

Potrivit comunicatului publicat pe Telegram, atacul a provocat un incendiu în interiorul complexului.

Nu au fost oferite detalii despre tipul de armament folosit sau despre amploarea pagubelor.

Autoritățile ruse nu au reacționat imediat la afirmațiile Kievului.