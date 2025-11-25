Emisarul american a sfătuit Rusia cum să-l abordeze pe Trump în legătură cu planul de pace pentru Ucraina

Conform raportului, trimisul special Steve Witkoff a vorbit cu Iuri Ușakov, un diplomat rus, pe 14 octombrie, potrivit Sky News.

Bloomberg relatează că discuția a durat aproximativ cinci minute, iar în cadrul ei, Witkoff i-a dat lui Ușakov sfaturi despre cum ar trebui Putin să abordeze subiectul păcii în Ucraina cu Trump.

Se susține că îndrumările sale au inclus sugestia ca Moscova să organizeze o convorbire Trump-Putin înainte ca Zelenski să viziteze Casa Albă săptămâna următoare.

Bloomberg relatează că Witkoff a declarat:

„Zelenski vine la Casa Albă vineri. Voi merge acolo pentru că vor să fiu acolo, dar cred că, dacă este posibil, vom avea convorbirea cu șeful dumneavoastră înainte de întâlnirea de vineri.”

Se adaugă că Witkoff i-a sugerat, de asemenea, lui Putin să-l felicite pe Trump pentru eforturile sale de pace în Orientul Mijlociu.