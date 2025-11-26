Reuters: Planul de pace al SUA pentru Ucraina are originile într-un document redactat de Rusia și prezentat administrației Trump în octombrie

Rușii au împărtășit documentul, care prezenta condițiile Moscovei pentru încheierea războiului, cu înalți oficiali americani la mijlocul lunii octombrie, în preajma întâlniri dinre președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodomir Zelenski la Washington, au spus sursele Reuters.

Documentul, o comunicare neoficială cunoscută în limbajul diplomatic sub denumirea de „non-paper”, conținea formulări pe care guvernul rus le-a prezentat anterior la masa negocierilor, inclusiv concesii pe care Ucraina le-a respins, cum ar fi cedarea unei părți semnificative din teritoriul său din est.

Aceasta este prima confirmare că documentul a cărui existență a fost inițial raportată de Reuters în octombrie a fost un element cheie în planul de pace în 28 de puncte.

Departamentul de Stat al SUA și ambasadele Rusiei și Ucrainei la Washington nu au răspuns la solicitarea de comentarii ale Reuters.

Casa Albă nu a comentat direct documentul neoficial, dar a citat comentariile lui Trump, care s-a declarat optimist cu privire la progresul planului.

„În speranța finalizării acestui plan de pace, i-am cerut trimisului meu special Steve Witkoff să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova și, în același timp, secretarul Armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu ucrainenii”, a spus Trump.

Nu este clar de ce și cum administrația Trump a ajuns să se bazeze pe documentul rus pentru a-și contura propriul plan de pace. Unii înalți oficiali americani care l-au analizat, printre care secretarul de stat Marco Rubio, considerau că cererile formulate de Moscova vor fi probabil respinse categoric de ucraineni, au afirmat sursele.

Documentul a fost privit cu mirare și scepticism chiar și de oficiali americani

După prezentarea documentului, Rubio a purtat o convorbire telefonică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, în cadrul căreia s-a discutat despre document, au afirmat sursele.

În declarațiile făcute reporterilor la Geneva săptămâna aceasta, Rubio a recunoscut că a primit „numeroase documente neoficiale și alte materiale de acest gen”, fără a da mai multe detalii.

De când planul de pace a fost prezentat pentru prima dată de Axios săptămâna trecută, scepticismul a crescut în rândul oficialilor și legislatorilor americani, mulți dintre ei considerând planul ca fiind o listă de poziții rusești și nu o propunere serioasă.

Cu toate acestea, Statele Unite au exercitat presiuni asupra Ucrainei, avertizând că ar putea reduce asistența militară dacă Ucraina nu semnează.

Planul a fost elaborat, cel puțin parțial, în cadrul unei întâlniri între ginerele lui Trump, Jared Kushner, trimisul special Steve Witkoff și Kirill Dmitriev, șeful unuia dintre fondurile suverane de investiții ale Rusiei, care a avut loc luna trecută la Miami. Puțini membri ai Departamentului de Stat și ai Casei Albe au fost informați despre această întâlnire, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu acest subiect.

Bloomberg a raportat că Witkoff i-a oferit sfaturi consilierului de rang înalt al Kremlinului, Yuri Ushakov, cu privire la modul în care Putin ar trebui să discute cu Trump. Potrivit transcrierilor convorbirilor telefonice obținute Bloomberg, Ushakov și Witkoff au făcut aluzie la un posibil „plan în 20 de puncte” încă din 14 octombrie. Sfera de aplicare a acestui plan s-a extins aparent în timpul conversațiilor ulterioare cu Dmitriev.

Planul de pace în 28 de puncte a fost schimbat mult în ultimele zile

Propunerea SUA, care a luat prin surprindere oficialii de la Washington și din Europa, a declanșat o serie de acțiuni diplomatice pe trei continente. Planul inițial s-a schimbat radical de atunci: nouă dintre cele 28 de puncte inițiale au fost eliminate în urma discuțiilor dintre oficialii de rang înalt din SUA și Ucraina, potrivit ABC News.

Un grup bipartid de senatori americani a declarat sâmbătă că Rubio le-a spus că planul în 28 de puncte nu era un plan al SUA, ci o listă de dorințe a Rusiei, deși Casa Albă și Departamentul de Stat au negat cu vehemență că Rubio l-ar fi caracterizat astfel.

În discuțiile care au urmat, o delegație americană de rang înalt, din care făcea parte și Rubio, a convenit să elimine sau să modifice unele dintre cele mai pro-rusești părți ale planului în cadrul întâlnirilor de la Geneva cu oficiali europeni și ucraineni.

Marți, oficialii ucraineni au declarat că susțin cadrul modificat al acordului de pace care a rezultat în urma ultimelor discuții, dar au subliniat că cele mai sensibile probleme – concesii teritoriale sunt deosebit de controversate – trebuie rezolvate în cadrul unei potențiale întâlniri între Zelenski și Trump.