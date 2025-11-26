Prima ţară care scapă de supravegherea UE după ce a primit un ajutor financiar de 41 de miliarde de euro

La finalul acestui an, Spania va ieși din programul de supraveghere europeană inițiat după criza bancară, după ce va fi restituit 75% din împrumutul primit. Astfel, Spania devine prima țară din blocul comunitar care renunță la acest control, notează EFE.

Raportul comun publicat de Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană arată că perspectivele economiei spaniole sunt considerate favorabile, chiar dacă există unele vulnerabilități. Finanțele publice continuă să se îmbunătățească, iar sectorul bancar este privit ca profitabil și rezilient la riscuri.

Înapoierea împrumutului și ieșirea din supraveghere

Spania a primit în perioada 2012 – 2013 un pachet de sprijin în valoare de 41,333 miliarde de euro pentru a reface și restructura sistemul bancar.

După plata prevăzută de aproximativ 4,6 miliarde de euro în luna decembrie, suma rambursată va depăși 75% din total, ceea ce va permite ieșirea oficială din programul de monitorizare.

Această ieșire intervine mai devreme decât se anticipase inițial, datorită rambursărilor voluntare efectuate în ultimii ani. Termenul limită stabilit fusese anul 2027.

Situația economică și riscurile rămase

Potrivit celor două instituții europene, finanțele publice s-au îmbunătățit. Deficitul a scăzut la 3,2% din PIB în 2024, în ciuda costurilor generate de ajutoarele acordate după inundații. Datoria publică a urcat la 101,6% din PIB, dar se consideră că Spania își menține capacitatea de plată, deoarece economia este în creștere și veniturile fiscale au crescut.

Există totuși câteva vulnerabilități semnalate. Costurile datoriei sunt în creștere, productivitatea este redusă, costurile cu forța de muncă sunt din ce în ce mai mari, iar contextul geopolitic rămâne tensionat. Se adaugă dificultățile din zona locativă, aspecte care impun prudență.

Băncile spaniole sunt considerate profitabile și reziliente, însă raportul subliniază că nivelul capitalizării lor rămâne modest. Coeficientul CET1 este de 13,6% și reprezintă cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană, chiar dacă se încadrează în cerințele de reglementare.