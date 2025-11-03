Ucraina ar putea primi 1,35 miliarde de euro de la UE. Cea de-a cincea tranșă de ajutor financiar va fi aprobată mâine

„Ambasadorii statelor membre ale UE la Bruxelles au aprobat miercurea trecută (n.r. – în cadrul reuniuneii Coreper din 29 octombrie) acordarea celei de-a cincea tranșe din Facilitatea pentru Ucraina”, a declarat pentru European Pravda, o sursă care a dorit să rămână anonimă.

Sursa a adăugat că decizia oficială de a acorda Ucrainei împrumutul de 1,35 miliarde de euro va fi aprobată marți, 4 noiembrie, în Consiliului UE.

La începutul lunii octombrie, Rada Supremă a Ucrainei (Parlamentul Ucrainean) a adoptat două proiecte legislative privind integrarea în UE.

Primul proiect de lege adoptat prevede înființarea unei agenții de plăți în sectorul agricol. Cel de-al doilea se referă la legalitatea și transparența în activitatea organismelor locale de autoguvernare.

Cele două legi aprobate fac parte din angajamentele de reformă ale Ucrainei necesare pentru a primi sprijin financiar din partea UE în cadrul programului „Mecanismul pentru Ucraina”, cu o valoare totală de 50 de miliarde de euro.

În luna septembrie, Comisia Europeană a aprobat amendamentele propuse de Ucraina în Plenul țării, adică reformele necesare pentru a primi fonduri UE în cadrul „Mecanismului pentru Ucraina”.