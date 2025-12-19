Președintele Poloniei acuză Ucraina că nu apreciază sprijinul acordat în război

Acuzația, formulată în timpul unei conferințe de presă comune, a amintit de o confruntare dramatică dintre Zelenski și președintele american Donald Trump la Casa Albă în februarie, când vicepreședintele american JD Vance l-a acuzat pe liderul ucrainean de lipsă de respect și de nerecunoscător pentru sprijinul SUA, potrivit AFP.

Polonia a primit peste un milion de refugiați din Ucraina de când președintele rus Vladimir Putin a lansat un atac la scară largă asupra țării în februarie 2022 și se numără printre principalii furnizori de arme ai Kievului.

Este, de asemenea, principala rută pentru sprijinul militar și umanitar occidental către vecinul său.

„Polonezii consideră… că efortul nostru, asistența noastră multifațetată acordată Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă nu a fost apreciată sau înțeleasă în mod corespunzător”, a declarat Nawrocki într-o conferință de presă în timpul unei vizite a lui Zelenski la Varșovia.

„Asta am transmis în timpul unei conversații ferme, sincere, dar foarte cordiale și politicoase cu președintele Zelenski.”

„Rusia vrea discordie”

Zelenski a răspuns insistând că „Ucraina a fost întotdeauna recunoscătoare Poloniei și va rămâne așa”.

El a spus că Ucraina „apără Europa” împotriva Rusiei cu un cost uman foarte mare. „Rusia vrea discordie, vrea să distrugă o alianță atât de puternică, alianța dintre două națiuni, prin multe generații ale Ucrainei și Poloniei. Nu le vom permite să facă asta.”

Nawrocki a cerut anterior o mai bună cooperare în ceea ce privește masacrele a aproximativ 100.000 de polonezi din regiunea Volînia de către naționaliștii ucraineni între 1943 și 1945.

Nawrocki spune că masacrele au constituit genocid și a acuzat Kievul că refuză să-și recunoască responsabilitatea. Varșovia o acuză, de asemenea, că tergiversează în ceea ce privește exhumările victimelor.

Joi, Zelenski și-a exprimat bunăvoința cu privire la aceste chestiuni.