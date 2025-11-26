Atac cu drone rusești în Zaporojie: 19 răniți și pagube semnificative

Ivan Fedorov, într-o postare pe Telegram, a declarat că atacul a distrus magazine și a avariat 31 de blocuri de apartamente și 20 de locuințe private.

El a precizat că opt persoane sunt internate în spital, scrie Reuters.

„O operațiune de salvare este în desfășurare în 12 locații”, a spus Fedorov. „A fost mobilizat numărul maxim de echipaje ale Serviciilor de Urgență ale Statului, ale poliției naționale și ale echipelor medicale”.

Imaginile postate arată pompieri care luptă cu flăcările la blocuri de locuințe și vehicule carbonizate pe străzile orașului.

Forțele aeriene ale Ucrainei au anunțat că au doborât 72 din cele 90 de drone și două rachete balistice lansate de Rusia într-un atac desfășurat pe tot teritoriul țării în cursul nopții.

Forțele ruse ocupă zone întinse din regiunea Zaporojie și au înregistrat câștiguri recente, însă orașul cu același nume rămâne sub control ucrainean.

Șeful instalat de Rusia în partea ocupată a regiunii Zaporojie, Evgheni Belitski, a declarat că forțele ucrainene au atacat infrastructura rețelei electrice din zonele aflate sub control rusesc.

Belitski, într-o postare pe Telegram, a afirmat că alimentarea cu energie a fost întreruptă pentru 40.000 de consumatori din localitățile controlate de Rusia din regiune.