Patru morți și 24 de răniți în urma atacurilor cu drone și rachete la Kiev

Un atac masiv cu drone și rachete rusești asupra capitalei Ucrainei a ucis joi dimineața cel puțin patru persoane și a rănit 24, au declarat autoritățile locale.

Printre morți se aflau doi copii, a declarat ministrul de interne Ihor Klymenko, citând informații preliminare, scrie AP. Se așteaptă ca numărul victimelor să crească. Echipele de salvare s-au deplasat la fața locului pentru a scoate persoanele blocate sub dărâmături.

Rusia a lansat drone, rachete de croazieră și rachete balistice, a declarat Tymur Tkachenko, șeful administrației orașului Kiev. Cel puțin 20 de locuri din șapte districte ale Kievului au fost afectate. Aproape 100 de clădiri au fost avariate, inclusiv un centru comercial din centrul orașului, a spus el.

O clădire rezidențială cu cinci etaje din districtul Darnytskyi a fost lovită direct. „Totul este distrus”, a spus Tkachenko.

Atacul de joi este primul atac major combinat al Rusiei cu drone și rachete care lovește Kievul de când președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska la începutul acestei luni pentru a discuta despre încheierea războiului de trei ani din Ucraina.

Deși eforturile diplomatice pentru încheierea războiului păreau să prindă avânt la scurt timp după acea întâlnire, au apărut foarte puține detalii despre pașii următori.