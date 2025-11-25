Zelenski: Drone rusești au intrat în România și în Republica Moldova

În noaptea recentă, principala ofensivă rusă a vizat capitala Kiev și regiunea înconjurătoare, provocând pagube extinse clădirilor rezidențiale și infrastructurii civile. Până în prezent, treisprezece persoane au fost rănite și șase au fost ucise, a anunțat Zelenski pe Twitter.

„Au fost atacate și regiunile Dnipro, Harkov, Cernihiv și Cerkasi. Principalele ținte au fost sectorul energetic și tot ceea ce menține viața normală. În total, rușii au lansat 22 de rachete de diferite tipuri, inclusiv aerobalistice, și peste 460 de drone, majoritatea fiind „shahed”-uri ruso-iraniene. Se știe că patru drone au traversat spațiul aerian al vecinilor noștri, Moldova și România, cu orele exacte de survol confirmate”, afirmă președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Atacurile au vizat, de asemenea, regiunile Odesa, Dnipro, Harkov, Cernihiv și Cerkasi. În regiunea Odesa, porturile, proviziile de alimente și infrastructura au fost lovite, fără nicio justificare militară. Principalele ținte au fost sectorul energetic și tot ceea ce menține viața normală a cetățenilor.

În total, forțele ruse au lansat 22 de rachete de diferite tipuri, inclusiv aerobalistice, și peste 460 de drone, cele patru care au traversat spațiul aerian al vecinilor fiind atent monitorizate și cu orele de survol confirmate.

Zelenski a subliniat că armele și sistemele de apărare antiaeriană, dar și presiunea sancțiunilor asupra Rusiei, rămân esențiale. „Nu pot exista pauze în asistență. Ceea ce contează cel mai mult acum este ca toți partenerii să acționeze împreună pe calea diplomației, prin eforturi comune. Presiunea asupra Rusiei trebuie să aducă rezultate”, a spus președintele.

Alertă în spațiul aerian românesc: o țintă necunoscută a fost interceptată de aeronave Eurofighter și F-16

O țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian al României, fiind monitorizată de aeronave Eurofighter Typhoon și F-16, a anunțat Corneliu Ștefan Pavel, purtător de cuvânt al MApN.

Conform declarației făcute de Corneliu Ștefan Pavel la postul B1 TV, ținta a intrat în spațiul aerian românesc venind dinspre localitatea Vâlcove, Ucraina. Aceasta a traversat zona localităților Periprava și Chilia Veche, în sudul județului Tulcea, ieșind după câteva minute din această zonă.

Ulterior, ținta a reintrat în spațiul aerian al României prin estul județului Galați, unde au fost transmise avertizări RO-alert: la ora 7.46 pentru estul județului și la ora 8.06 pentru întreg județul. Situația a impus ridicarea a două aeronave F-16 de la baza aeriană Fetești, care, alături de două Eurofighter Typhoon, monitorizează obiectivul.

„După județul Galați a fost emis un mesaj RO-alert și pentru populația din județul Vrancea, în jurul orei 8.36. Ținta apare pe radare și situația este în desfășurare”, a precizat Pavel.

Autoritățile continuă monitorizarea și supravegherea aeriană, iar populația este sfătuită să respecte alertele emise prin sistemul RO-alert.