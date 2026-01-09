Peste 34 de milioane de lei pentru digitalizarea Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătății a anunțat vineri că a finalizat procedura de licitație deschisă și a atribuit contractul pentru implementarea unui sistem informatic integrat, strategic, destinat digitalizării activității instituției, în cadrul proiectului „Transformare digitală a Ministerului Sănătății”, finanțat prin PNRR.

Valoarea contractului este de 34,5 milioane de lei, iar durata de implementare este de 6 luni.

În cadrul proiectului, vor fi digitalizate fluxurile interne instituționale, va fi dezvoltat un portal de e-guvernare pentru interacțiunea online cu cetățenii și mediul de afaceri și vor fi modernizate procesele financiare, de resurse umane și de achiziții publice.

„Prin acest proiect, intrăm în ultima etapă de digitalizare a Ministerului Sănătății prin PNRR, un pas esențial pentru un sistem public mai eficient, mai predictibil și mai aproape de oameni”, susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.