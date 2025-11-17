Atac cu rachete rusești în regiunea Harkov. Trei morți și mai mulți răniți

Un atac cu rachete lansat de armata rusă asupra orașului Balakliia din estul Ucrainei a dus la moartea a trei persoane și la rănirea altor zece.

Printre cei afectați se află și trei copii, a anunțat luni un oficial militar din regiunea Harkov, potrivit Reuters.

Loviturile au avut loc în timpul nopții și au atins zona centrală a orașului. Vitali Karabanov, șeful administrației militare din Balakliia, a precizat pe aplicația de mesagerie Telegram că printre răniți se află copii născuți în 2007, 2010 și 2011.

Nouă dintre persoanele rănite au ajuns la spital. Autoritățile ruse nu au oferit, însă, un răspuns în legătură cu atacul.