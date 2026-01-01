Guvernatorul din Herson acuză Ucraina că a provocat moartea a 24 de persoane într-un atac cu drone de Anul Nou

Guvernatorul, Vladimir Saldo, a făcut această acuzație într-o declarație publicată pe Telegram, potrivit Reuters.

Armata ucraineană nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă prin e-mail, iar Saldo nu a furnizat imagini sau alte dovezi care să permită verificare acuzației.

Saldo a afirmat în postarea sa că trei drone ucrainene au lovit locul unde se desfășurau sărbătorile de Anul Nou în Khorli, un sat de coastă, în ceea ce el a numit „un atac deliberat”.

Agențiile de știri de stat ruse au raportat că cel puțin 24 de persoane au fost ucise și alte 29 rănite, citând filiala locală a ministerului rus pentru situații de urgență.

Herson este una dintre cele patru regiuni din Ucraina pe care Rusia le-a revendicat ca fiind ale sale în 2022, o mișcare condamnată de Kiev și de majoritatea țărilor occidentale ca fiind o acaparare ilegală de teritorii.