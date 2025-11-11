Un pod uriaș, recent inaugurat, s-a prăbușit în China. Momentul, surprins VIDEO

În sud-vestul Chinei, un pod s-a prăbușit marți, la doar câteva luni după inaugurarea sa, potrivit Le Figaro. Podul Hongqi se află în populara provincie turistică Sichuan din sud-vestul Chinei. Acesta leagă centrul Chinei de Tibet printr-o autostradă. Până în prezent, autoritățile locale nu au raportat victime.

Inițial, au cedat carosabilul și zona de acces, apoi s-au prăbușit stâlpii și tablierul podului. Prăbușirea a produs un nor uriaș de praf și alunecări mari de teren.

The Hongqi Bridge in Shuangjiangkou, Sichuan Province, China, partially collapsed today. Authorities believe that cracks in the nearby mountainside — likely caused by water accumulation from a nearby reservoir — played a major role in the incident. pic.twitter.com/v1bdbj5KLJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 11, 2025

Primele semne de pericol au apărut luni, când a fost detectată o deformare a terasamentului pe malul drept al podului. O inspecție a relevat un risc de prăbușire, a relatat Sichuan Daily. Ca urmare, autoritățile locale au închis accesul pe porțiunea de autostradă și pe pod.

Catastrofa a afectat o secțiune a Autostrăzii Naționale 317 din provincia Sichuan. Autoritățile au ordonat o anchetă. Martorii relatează că un versant montan s-a prăbușit, distrugând și elementele de rezistență ale podului.

Experții vor stabili dacă obiectivul poate fi reconstruit sau dacă va fi aleasă o nouă rută pentru autostrada din Sichuan.