Prima pagină » Știri externe » Un pod uriaș, recent inaugurat, s-a prăbușit în China. Momentul, surprins VIDEO

Un pod uriaș, recent inaugurat, s-a prăbușit în China. Momentul, surprins VIDEO

Un pod uriaș, inaugurat în urmă cu câteva luni, s-a prăbușit. Incidentul s-a produs marți sud-vestul Chinei. Se pare că nu există victime deoarece podul legat de o autostradă fusese închis luni după apariția unor fisuri.
Carmen Uscatu îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din Asociația „Dăruiește Viață”
Carmen Uscatu îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din Asociația „Dăruiește Viață”
Călin Georgescu, în fața Judecătoriei Sectorului 1: „Titulescu spunea că într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi în politica românească”
Călin Georgescu, în fața Judecătoriei Sectorului 1: „Titulescu spunea că într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi în politica românească”
Nicușor Dan, despre Oana Gheorghiu: „Reacția CSM e exagerată, nu voi semna urmărirea penală”
Nicușor Dan, despre Oana Gheorghiu: „Reacția CSM e exagerată, nu voi semna urmărirea penală”
Cruzime. Un constănțean confecționa capcane cu cuie pentru pisici și le rănea. VIDEO
Cruzime. Un constănțean confecționa capcane cu cuie pentru pisici și le rănea. VIDEO
Daniel Băluță: Bucureștiul are zone care arată ca după bombardamente. Trebuie proiecte reale de regenerare urbană
Daniel Băluță: Bucureștiul are zone care arată ca după bombardamente. Trebuie proiecte reale de regenerare urbană
Petru Mazilu
11 nov. 2025, 17:10, Știri externe

În sud-vestul Chinei, un pod s-a prăbușit marți, la doar câteva luni după inaugurarea sa, potrivit Le Figaro. Podul Hongqi se află în populara provincie turistică Sichuan din sud-vestul Chinei. Acesta leagă centrul Chinei de Tibet printr-o autostradă. Până în prezent, autoritățile locale nu au raportat victime.

Inițial, au cedat carosabilul și zona de acces, apoi s-au prăbușit stâlpii și tablierul podului. Prăbușirea a produs un nor uriaș de praf și alunecări mari de teren.

Primele semne de pericol au apărut luni, când a fost detectată o deformare a terasamentului pe malul drept al podului. O inspecție a relevat un risc de prăbușire, a relatat Sichuan Daily. Ca urmare, autoritățile locale au închis accesul pe porțiunea de autostradă și pe pod.

Catastrofa a afectat o secțiune a Autostrăzii Naționale 317 din provincia Sichuan. Autoritățile au ordonat o anchetă. Martorii relatează că un versant montan s-a prăbușit, distrugând și elementele de rezistență ale podului.

Experții vor stabili dacă obiectivul poate fi reconstruit sau dacă va fi aleasă o nouă rută pentru autostrada din Sichuan.

La Bubu este istorie. Noua nebunie marca Starbucks: paharul Bearista, oamenii s-au bătut pentru a îl obține
Gandul
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor