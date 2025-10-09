China a inaugurat „cel mai înalt pod din lume”. Turiștii deja sar cu elastic de la 625 de metri înălțime

Autorităţile chineze au inaugurat la sfârşitul lunii septembrie ceea ce ele numesc cel mai înalt pod din lume, situat la 625 de metri deasupra unui defileu.

La o săptămână de la inaugurare, chinezi au fost văzuţi făcând sărituri cu elastic de pe pod, potrivit Le Figaro Imaginile distribuite pe reţelele de socializare arată mai multe persoane sărind în gol de la peste 625 de metri deasupra defileului ameţitor din sudul Chinei. Se pare că pentru o săritură în gol se percepe o taxă de circa 500 de dolari americani.

Deschiderea Podului Marele Canion Huajiang reduce timpul de călătorie între cele două părţi ale defileului de la două ore la două minute, au transmis oficialii chinezi la inaugurarea din septembrie. Totuşi, declararea drept cel mai înalt pod din lume a stârnit controverse. Unii experţii spun că deşi construcţia este aproape de două ori mai mare decât Turnul Eiffel, cel mai înalt pod din lume ca înălţime structurală totală rămâne Viaductul Millau.