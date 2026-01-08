„Voi propune parlamentului, atunci când se va ivi ocazia, să trimitem trupe de menținere a păcii în Palestina, odată ce vom putea vedea cum să avansăm această misiune de pace”, a spus joi șeful guvernului de la Madrid.

Acesta a mai spus: „Desigur, nu am uitat Palestina și Fâșia Gaza. Spania trebuie să participe activ la reconstruirea speranței în Palestina”, punctând că situația de acolo rămâne „intolerabilă”.

La finalul anului trecut, Pedro Sanchez a atras atenția asupra „situației dramatice” a populației palestiniene, în cadrul unei întâlniri la Madrid cu președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas.

Guvernul de la Madrid a recunoscut un stat palestinian în mai 2024 și a fost unul dintre cei mai duri critici ai acțiunilor israeliene în Fâșia Gaza după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

De asemenea, Sanchez a reiterat deschiderea de a trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, în cazul în care va fi încheiat un acord de pace.

Despre trupele de menținere a păcii în Ucraina, Kremlinul a transmis: „Toate aceste unități și instalații vor fi considerate ținte militare legitime pentru forțele armate ale Rusiei”.