Premierul Sanchez anunță deschiderea Spaniei de a trimite trupe pentru menținerea păcii în Palestina

Pedro Sanchez, premierul Spaniei, a declarat că este pregătit să propună trimiterea de trupe de menținere a păcii în Palestina, atunci când contextul de securitate o va permite, notează AFP.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
08 ian. 2026, 16:18, Știri externe

„Voi propune parlamentului, atunci când se va ivi ocazia, să trimitem trupe de menținere a păcii în Palestina, odată ce vom putea vedea cum să avansăm această misiune de pace”, a spus joi șeful guvernului de la Madrid. 

Acesta a mai spus: „Desigur, nu am uitat Palestina și Fâșia Gaza. Spania trebuie să participe activ la reconstruirea speranței în Palestina”, punctând că situația de acolo rămâne „intolerabilă”. 

La finalul anului trecut, Pedro Sanchez a atras atenția asupra „situației dramatice” a populației palestiniene, în cadrul unei întâlniri la Madrid cu președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas. 

Guvernul de la Madrid a recunoscut un stat palestinian în mai 2024 și a fost unul dintre cei mai duri critici ai acțiunilor israeliene în Fâșia Gaza după atacul Hamas din 7 octombrie 2023. 

De asemenea, Sanchez a reiterat deschiderea de a trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, în cazul în care va fi încheiat un acord de pace.

Despre trupele de menținere a păcii în Ucraina, Kremlinul a transmis: „Toate aceste unități și instalații vor fi considerate ținte militare legitime pentru forțele armate ale Rusiei”. 

 

