Indonezia: 700 de elevi intoxicați după ce au consumat alimente prin programul gratuit guvernamental

Programul, lansat în ianuarie 2025, a fost una dintre promisiunile-cheie din campania electorală a lui Prabowo. Totuși, potrivit datelor organizației neguvernamentale JPPI, până miercuri, aproximativ 15.000 de copii s-au îmbolnăvit în toată țara, raportează Reuters. ONG-ul a cerut suspendarea temporară a programului.

Autoritățile au precizat că păstrarea necorespunzătoare a alimentelor și livrarea cu întârziere a mâncării gătite sunt cauzele principale ale problemelor. În regiunea Gunungkidul, aproximativ 660 de elevi din două școli au suferit toxiinfecții alimentare, a anunțat pe Instagram șefa districtului, Endah Subekti Kuntariningsih.

Șeful Agenției Naționale pentru Nutriție (BGN), Dadan Hindayana, a confirmat că autoritățile investighează cazul și au dispus închiderea temporară a mai multor bucătării din zonă. În total, în arhipelagul indonezian funcționează peste 11.000 de bucătării implicate în program.

Guvernul prevede ca programul să ajungă la aproximativ 70 de milioane de beneficiari până la sfârșitul anului — sub ținta inițială de 83 de milioane, din cauza lipsei infrastructurii. Pentru 2025, guvernul a alocat 171 de trilioane de rupii (aprox. 10,3 miliarde USD) pentru implementarea programului, însă BGN estimează că va cheltui doar 99 de trilioane până la finalul anului.

În urma scandalului, președintele Prabowo a format o echipă specială de miniștri, inclusiv ministrul sănătății și conducerea BGN, pentru a supraveghea mai strict desfășurarea programului. Agenția a cerut, de asemenea, bucătarilor să reducă porțiile pentru a menține prospețimea alimentelor și a evita alte cazuri de otrăvire.