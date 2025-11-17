Alunecări de teren în provincia Java Centrală: cel puțin 18 morți și zeci de persoane dispărute

Cel puțin 18 persoane au murit în urma alunecărilor de teren declanșate de ploile abundente din provincia indoneziană Java Centrală, au anunțat luni autoritățile.

Regiunea este afectată de precipitații intense de la începutul sezonului ploios, iar riscul de noi dezastre rămâne ridicat, scrie Reuters.

În orașul Cilacap, o alunecare de teren produsă săptămâna trecută a îngropat o duzină de case în satul Cibeunying.

Operațiunile de salvare sunt extrem de dificile, deoarece victimele se află la adâncimi cuprinse între 3 și 8 metri, a precizat agenția pentru gestionarea dezastrelor.

Până acum, au fost confirmate 16 decese, iar alte șapte persoane sunt date dispărute, potrivit lui M. Abdullah, șeful filialei locale a agenției de căutare și salvare.

Separat, în regiunea Banjarnegara, o altă alunecare de teren produsă sâmbătă a provocat moartea a două persoane și dispariția altor 27, potrivit autorităților.

Aproximativ 30 de locuințe și terenuri agricole au fost avariate.

Agenția națională de meteorologie a avertizat că sezonul ploios, început în septembrie, ar putea dura până în aprilie, crescând riscul de precipitații extreme, inundații și noi alunecări de teren în arhipelagul indonezian.