Uniunea Europeană și Indonezia au semnat un acord de liber schimb

Uniunea Europeană și Indonezia au parafat marți, la Bali, un acord de liber schimb menit să faciliteze schimburile comerciale între cele 27 de state membre ale blocului european și cea mai mare economie din Asia de Sud-Est.

Negocierile au fost accelerate de decizia SUA de a introduce taxe vamale pentru produsele care ajung pe teritoriul american. Actul a fost semnat de ministrul economiei din Indonezia, Airlangga Hartarto, și de comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic.

Potrivit autorităților citate de Le Figaro, 80% din produsele indoneziene exportate în UE vor beneficia de taxe vamale zero, în timp ce exportatorii europeni vor economisi anual aproximativ 600 de milioane de euro. Documentul, care a fost negociat timp de mai mulți ani, urmează să fie ratificat de parlamentele naționale înainte de a intra în vigoare, cel mai devreme în 2027.