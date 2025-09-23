OpenAI lansează varianta mai accesibilă ChatGPT Go în Indonezia, a doua ţară unde este disponibilă

ChatGPT Go se situează între versiunea gratuită şi abonamentul premium ChatGPT Plus de 20 dolari pe lună. Abonaţii ChatGPT Go beneficiază de limite de utilizare de zece ori mai mari decât varianta gratuită pentru trimiterea de întrebări, generarea de imagini şi încărcarea fişierelor. În plus, planul permite modelului să reţină mai bine conversaţiile anterioare, oferind răspunsuri mai personalizate în timp, a declarat Nick Turley, şeful diviziei ChatGPT, pe platforma X.

Turley a precizat că, de la lansarea planului în India, numărul abonaţilor s-a dublat.

Lansarea din Indonezia plasează OpenAI în competiţie directă cu Google, care a introdus la începutul lunii planul său AI Plus, similar ca preţ. Abonaţii Google AI Plus au acces la chatbotul Gemini 2.5 Pro, instrumente pentru creare de imagini şi video (Flow, Whisk, Veo 3 Fast), funcţionalităţi avansate în NotebookLM şi integrare AI în Gmail, Docs şi Sheets, precum şi 200 GB stocare în cloud.