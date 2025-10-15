Candace Owens a fost interzisă în Australia, după ce Curtea Supremă i-a respins apelul

Curtea Supremă a Australiei a respins apelul influenceriței americane Candace Owens, confirmând decizia guvernului de a-i refuza viza de intrare în țară, motivând că aceasta ar putea „incita discordie”, notează Reuters.

Candace Owens, cunoscută pentru pozițiile sale de extremă dreapta a solicitat o viză pentru a suține o serie de evenimente în Australia în noiembrie 2024.

În octombrie, Ministerul de Interne condus de Tony Burke, i-a respins cererea, invocând încălcarea Legii Migrației.

Owens a contestat hotărârea, susținând că respingerea vizei îi încalcă libertatea de exprimare politică, un drept implicit în sistemul constituțional australian.

Curtea Supremă a respins însă argumentul, precizând că libertatea de comunicare politică nu este un „drept personal absolut”

Decizia a fost motivată de istoricul public al lui Owens, care include afirmații considerate negaționiste privind Holocaustul, comentarii islamofobe și poziții ostile față de comunitățile LGBTQIA+, mișcarea Black Lives Matter și campaniile de vaccinare.

Cazul urmează unei decizii similare luate în iulie 2025, când autoritățile australiene au anulat viza rapperului american Ye (Kanye West), acuzat că promovează ideologii naziste prin melodia „Heil Hitler”.