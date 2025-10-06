Curtea Supremă a Statelor Unite a respins apelul complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell

Curtea Supremă a decis luni să nu analizeze apelul fostei iubite a lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.

Curtea a respins argumentul lui Maxwell conform căruia ar fi trebuit să fie protejată de urmărire penală datorită unui acord de recunoaștere a vinovăției semnat de Jeffrey Epstein cu autoritățile federale, scrie CNN.

Ghislaine Maxwell a primit o condamnare de 20 de ani de închisoare federală în 2022 pentru că a pus în aplicare un plan alături de Epstein, care a implicat agresiuni și abuzuri sexuale asupra unor minore.

În apelul depus la Curtea Supremă în aprilie, Maxwell susține că ar fi trebuit să beneficieze de protecția unui acord de ne-urmărire penală pe care Epstein l-a obținut în Florida ca parte a pledoariei sale de vinovăție.

Ulterior, procurorii din New York au emis acuzații împotriva ei.

„Suntem, desigur, profund dezamăgiți că Curtea Supremă a refuzat să audieze cazul lui Ghislaine Maxwell. Dar această luptă nu s-a încheiat. Rămân probleme grave de drept și de fapt și vom continua să urmărim toate căile disponibile pentru a ne asigura că se face dreptate.”, a declarat luni avocatul lui Ghislaine Maxwell, David Oscar Markus.

Avocatul lui Maxwell a spus că instanțele de apel au dat decizii diferite privind aplicabilitatea unui acord de ne-urmărire penală cu Statele Unite în toată țara.

Jeffrey Epstein a pledat vinovat în 2008 pentru acuzații de prostituție la nivel de stat și a fost pus sub acuzare pentru trafic sexual federal în iulie 2019, dar s-a sinucis în închisoare o lună mai târziu.

Administrația Trump a susținut acuzațiile și condamnarea la Curtea Supremă, chiar dacă Departamentul de Justiție a discutat cu Maxwell în această vară.

Ghislaine Maxwell a declarat departamentului că „nu a fost martoră la nimic nepotrivit în prietenia lui Donald Trump cu Epstein și nu a auzit niciodată de acuzații că ar fi acționat necorespunzător.”

După interviul cu procurorul general adjunct, Maxwell a fost mutată într-o închisoare cu securitate minimă.

Ghislaine Maxwell „nu a fost parte la acordul relevant. Doar Epstein și USAO din Florida au fost implicați.”, a spus Departamentul de Justiție Curții Supreme într-un memoriu depus vara aceasta.