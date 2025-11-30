Aglomerație la frontiere. Zeci de mii de persoane și de mașini au trecut frontiera României în ultimele 24 de ore

Poliția de Frontieră Română a anunțat duminică faptul că, în ultimele 24 de ore, aproximativ 75.400 de persoane și peste 16.300 de mijloace de transport au tranzitat frontiera. Pe sensul de intrare în România au fost înregistrate 37.531 de persoane și 7.725 de vehicule.

Poliția de Frontieră a mai transmis că, începând cu 10 februarie 2022 și până la 29 noiembrie 2025, au intrat în România 13.545.255 de cetățeni ucraineni, controlul acestora fiind efectuat conform reglementărilor naționale și europene.

Pentru cei care călătoresc în afara țării, Poliția de Frontieră reamintește că informațiile privind timpii de așteptare în punctele de trecere deschise traficului internațional pot fi consultate prin aplicația „Trafic on-line”.

De la 1 ianuarie 2025, controalele la frontierele interne cu Ungaria și Bulgaria au fost eliminate, însă polițiștii de frontieră pot realiza verificări aleatorii în zona de 30 de kilometri de la linia de frontieră, în cooperare cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

Mii de verificări, făcute cu aplicația eDAC

În ultimele 24 de ore, lucrătorii Poliției de Frontieră au efectuat peste 15.850 de verificări în aplicația eDAC și au constatat 65 de fapte ilegale, dintre care 24 de infracțiuni și 41 de contravenții. Au fost aplicate amenzi de 34.400 de lei, iar bunuri în valoare de aproximativ 615.404 lei au fost confiscate.

Totodată, nu a fost permisă intrarea în țară a 22 de cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile legale, iar cinci cetățeni români nu au putut părăsi teritoriul național.

Poliția de Frontieră Română anunță că va continua acțiunile de control și prevenire a faptelor ilegale în toate zonele de competență, pentru a asigura siguranța și fluența traficului de frontieră.