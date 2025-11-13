INFOTRAFIC: Ceața pe șosele și aglomerație la intrările în București și în alte mari orașe. Recomandările autorităților

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că joi dimineață „nu sunt înregistrate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice”.

Totuși, este ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe artere rutiere din județele Călărași, Constanța, Ialomița și Ilfov.

Pe autostrăzile din preajma Capitalei, A0, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A 3 București – Ploiești, dar și pe autostrada A4 Ovidiu – Agigea, vizibilitatea este scăzută, pe alocuri, sub 100 de metri.

Autoritățile mai avertizează că este aglomerație în zona marilor și la intrările în București. Astfel, se circulă cu greutate pe DN 1 dinspre Otopeni, DN 1A dinspre Mogoșoaia, pe DN 6 dinspre Bragadiru și DN 7 dinspre Chitila.

De asemenea, este trafic intens pe autostrada A1 București – Pitești, tot la intrarea în capitală, precum și pe Centura București, în zona localităților Bragadiru, Chiajna, Chitila, Otopeni și Pantelimon.

Pentru evitarea accidentelor rutiere, autoritățile le recomandă șoferilor „să adapteze viteza la condițiile drumului și traficului, reducând-o în condiții de ceață, să folosească sistemele de iluminare și dezaburire, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de schimbarea direcției și să evite manevrele riscante”.