Circulație în condiții de ninsoare ușoară și ceață pe drumurile din țară, în dimineața Ajunului

Circulația rutieră se desfășoară în condiții de ninsoare ușoară și ceață densă, care scade vizibilitatea, miercuri, în dimineața de Ajun al Crăciunului.
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Laura Buciu
24 dec. 2025, 07:13, Social

Potrivit ​Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, miercuri dimineața nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condițiilor meteorologice.

Se circulă în condiții de ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Cluj, Constanța, Covasna, Harghita și Ilfov

De asemenea sunt semnalate ninsori ușoare, care nu afectează circulația rutieră, în județele Alba, Botoșani și Hunedoara

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

