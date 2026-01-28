Cod galben de ceață în 34 de județe: Polei pe șosele / Accident cu 7 victime în Buzău, dintre care o persoană a murit

Fenomenul meteorologic favorizează formarea ghețușului sau poleiului pe șosele, în funcție de condițiile locale.

Sunt vizate localități din județele Iași, Alba, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu, Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea, Vaslui, Constanța, Tulcea, Maramureș, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Brăila, Ialomița, Argeș, Buzău, Prahova, Călărași, Ilfov, Dâmbovița, Bihor, Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj și Mehedinți.

Ceața determină vizibilitate redusă sub 200 metri pe arii extinse. Izolat, vizibilitatea scade sub 50 metri.

Avertizarea de cod galben este valabilă până la ora 9:00. Condițiile meteorologice creează risc de formare a ghețușului sau poleiului pe carosabil.

7 victime în urma unui accident în județul Buzău

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la intersecția DN 1B cu DJ 203C, localitatea Pietroasele, județul Buzău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.

În urma impactului au rezultat 7 victime, dintre care o persoană a decedat, iar celelalte 6 au fost transportate la spital, cu diferite leziuni. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, estimându-se reluarea traficului la ora 08:00.

Pe DN 57A, la kilometrul 17, localitatea Baziaș, județul Caraș-Severin, sunt căderi de pietre pe suprafața carosabilă, traficul desfășurându-se pe un singur fir, alternativ. Se estimează reluarea circulației în jurul orei 10:00.

Iar pe DN 1F, localitatea Poarta Sălajului, județul Sălaj, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate 2 autocamioane, fără victime. Circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea polițiștilor, estimându-se reluarea traficului în jurul orei 07:30.

Se circulă în condiții de ceață care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, în majoritatea județelor țării. Vizibilitatea scăzută este și pe autostrăzile principale, respectiv: A 1 București – Pitești, A 2 București – Constanța, A 3 București – Ploiești și A 7 Ploiești – Adjud.