Infotrafic. Ceața, carosabilul umed și aglomerația îngreunează circulația pe numeroase șosele, inclusiv în jurul Bucureștiului

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, joi dimineață „nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.”

Totuși, este ceață, care reduce vizibilitatea în trafic sub 150 de metri, pe autostrada A3 București-Brașov, pe tronsonul kilometric 7 – 43, dar și pe autostrada A0 Centura București.

Pe mai multe drumuri din județele Călărași, Constanța, Ialomița, Iași și Vrancea, ceața afectează vizibilitatea în trafic. Aceasta este redusă sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri.

În plus carosabilul este umed, avertizează autoritățile.

„La nivel național se circulă preponderent pe un carosabil umed, fiind semnalate precipitații sub formă de ploaie.Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil umed, fiind semnalate precipitații sub formă de ploaie, cu vizibilitate bună și fără evenimente rutiere în desfășurare”, mai transmite Infotrafic.

Aglomerația și ceața din jurul Capitalei

Aglomerație este pe drumurile din apropierea municipiului București, respectiv DN 1A – loc. Mogoșoaia, DN1 – Otopeni, DN 7 – loc. Chitila, DN 6 -Bragadiru și autostrada A1 București-Pitești. Trafic îngreunat este înregistrat și pe Centura Capitalei, în localitățilw Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.

„Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă. Pietonii, bicicliştii şi căruţaşii trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic”, sunt recomandările celor de la Infotrafic.