Ceață densă pe drumurile din jumătate din țară: vizibilitate sub 50 de metri luni dimineață

Traficul rutier se desfășoară luni dimineață în condiții dificile pe drumurile din jumătate din țară, din cauza ceții care reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri, anunță Centrul Infotrafic din cadrul IGPR

Fenomenul afectează artere rutiere din județele Bacău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

Ceață și pe autostrăzi: vizibilitate redusă pe A0, A1, A3 și A7

Ceața este prezentă și pe autostrăzile A0 (Centura București), A1 București–Pitești pe tronsonul kilometric 11–49, A3 București–Ploiești și A7 Ploiești–Buzău.

Recomandări pentru șoferi și pietoni

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu o viteză care să permită oprirea în siguranță, să folosească în mod corect luminile, să mărească distanța față de vehiculele din față și să evite manevrele bruște sau depășirile periculoase. Totodată, este interzisă oprirea pe benzile de rulare sau pe banda de urgență de pe autostrăzi, în special în condiții de ceață.

Pietonilor li se recomandă să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate, să se asigure că sunt observați de șoferi și să evite deplasarea pe carosabil în zonele unde vizibilitatea este puternic redusă.