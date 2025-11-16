Un bărbat de 73 de ani din Fetești nu a mai găsit drumul spre casă, dezorientat din cauza ceții

Un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ialomița, aflat în misiune de patrulare în Fetești, a observat, duminică dimineața, în jurul orei 5.00, un bărbat în vârstă de 73 de ani, care se deplasa dezorientat printr-o zonă slab iluminată.

Jandarmii au discutat cu bărbatul și au aflat că plecase de acasă în jurul orei 02:00 „să ia aer” și, din cauza ceții dense, s-a dezorientat și nu a mai reușit să găsească drumul spre casă.

Din fericire, nu a fost victima vreunei infracțiuni sau a unei situații de risc.

După ce i-au oferit sprijin și s-au asigurat că se simte bine, jandarmii l-au dus în siguranță la domiciliu.

Pentru a se asigura că nu apar alte probleme, au solicitat sprijinul unui vecin, care a fost trezit și, în prezența acestuia, bărbatul a fost introdus în locuință.

Bărbatul locuiește singur, iar reacția jandarmilor a prevenit o posibilă situație nefericită.