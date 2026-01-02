Șuier, cunoscutul cățel al Poliției Române a murit. În 6 ianuarie, Șuier ar fi împlinit 10 ani

„Astăzi, Centrul Chinologic Sibiu își ia rămas-bun de la Șuier, câine polițist emblematic, care a servit cu devotament și profesionalism, contribuind esențial la misiunile de menținere a siguranței publice și la protejarea comunității. La doar un an de la ieșirea la pensie, plecarea lui este cu atât mai dureroasă”, au precizat reprezentanții centrului.

Potrivit centrului, Șuier a fost „mai mult decât un partener de intervenție”. Patrupedul a fost, pentru ei, „un coleg loial, echilibrat și de încredere”, dar și un exemplu de disciplină și curaj.

Câinele Șuier a fost apreciat atât de public, cât și de polițiști deopotrivă. Prezența câinelui a făcut furori la festivalul Untold, în 2018.

Poliția Română a transmis, de asemenea, un mesaj de condoleanțe. „Ne luăm rămas-bun de la Șuier, un suflet nobil și un adevărat simbol al loialității, curajului și devotamentului în slujba legii.

Prin munca sa neobosită, a vegheat la siguranța comunității și a fost prezent, tăcut, dar hotărât, în îndeplinirea celor mai grele misiuni. A fost mai mult decât un coleg, el a fost un camarad de nădejde. Odihnește-te în pace, drag prieten! Nu te vom uita niciodată”, se arată în mesajul publicat de Poliția Română, pe Facebook.