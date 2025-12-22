Ceață densă în zonele de câmpie. Avertisment pentru șoferi

Potrivit ​Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit luni dimineața.

La nivelul întregii țări, în special în zonele de câmpie, se circulă preponderent pe un carosabil umed, fără precipitații, în condiții de ceață cu vizibilitate diminuată la sub 200 metri, izolat la sub 50 metri, ce poate favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, traficul rutier se desfășoară fluent, în condiții de ceață, cu vizibilitate între 100 și 300 metri.

Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să-și asigure o bună vizibilitate prin curățarea geamurilor și a farurilor, să reducă viteza, să păstreze în mers o distanță mai mare între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante, să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi.

Și pietonii sunt sfătuiți să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceții, să se asigure că intenția de traversare a fost observată de șoferi.