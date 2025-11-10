INFOTRAFIC: Atenție șoferi, ceața pune probleme în trafic în București și mai multe județe din Moldova și Transilvania

Potrivit ​Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, luni dimineața se circulă în condiții de ceață pe Autostrăzile A0, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Buzău – Focșani, în municipiul București, iar pe mai multe artere rutiere din județele Arad, Bihor, Botoșani, Constanța, Covasna, Galați, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Neamț, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Vaslui și Tulcea vizibilitatea în trafic este redusă, local, sub 200 metri și izolat, sub 50 de metri.

Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule.

Pietonilor li se recomandă să-şi sporească atenția şi să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător și după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de conducătorul auto. Pe cât posibil, evitați folosirea părţii carosabile în condiţii de vizibilitate redusă.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), este cod galben de ceață în Maramureș, Sălaj, Satu Mare până la ora 7.30, în București, Ilfov și Ialomița până la ora 9.00, iar în Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Iași și Vaslui, până la ora 9.00. În Covasna, Tulcea și Constanța ceața este prezentă până la ora 10.00.

De asemenea, este cod galben de ceață în Arad și Bihor până la ora 8.00.