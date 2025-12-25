Trafic deschis pe toate drumurile din România, în ciuda ninsorii și a Codului Galben

Inspectoratul General al Poliției Române, prin Centrul Infotrafic, informează că circulația rutieră se desfășoară normal pe toate drumurile naționale și autostrăzile din țară, fără restricții cauzate de accidente sau fenomene meteorologice adverse.

Precipitații și vânt în sudul țării

În jumătatea de sud a României, unde mai multe județe se află sub avertizare meteorologică Cod Galben, se înregistrează ninsori ușoare și intensificări ale vântului. Traficul se desfășoară preponderent pe carosabil umed, fără probleme majore semnalate.

Condiții dificile pe autostrăzile principale

Pe principalele ;osele din România – autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța și A3 București-Ploiești – se circulă în condiții de ninsoare ușoară și vânt lateral. Pe suprafața drumurilor s-au format depuneri slabe de zăpadă, iar valorile de trafic sunt reduse față de normal.

Utilajele speciale acționează cu material antiderapant pentru menținerea siguranței în trafic.

În zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acțiunile de deszăpezire, informează DRDP Craiova.

Pe toate sectoarele unde se înregistrează ninsori, DRDP Craiova acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant.

Recomandări pentru șoferi

Centrul INFOTRAFIC atrage atenția conducătorilor auto să respecte câteva măsuri esențiale înainte de a porni la drum: