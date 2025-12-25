Prima pagină » Social » Trafic deschis pe toate drumurile din România, în ciuda ninsorii și a Codului Galben

Trafic deschis pe toate drumurile din România, în ciuda ninsorii și a Codului Galben

Centrul Infotrafic anunță că nicio șosea națională sau autostradă nu este blocată din cauza accidentelor sau condițiilor meteo. Autoritățile acționează cu utilaje pe principalele artere rutiere afectate de ninsoare.
Trafic deschis pe toate drumurile din România, în ciuda ninsorii și a Codului Galben
Sursa foto: AI
Andreea Tobias
25 dec. 2025, 06:58, Social

Inspectoratul General al Poliției Române, prin Centrul Infotrafic, informează că circulația rutieră se desfășoară normal pe toate drumurile naționale și autostrăzile din țară, fără restricții cauzate de accidente sau fenomene meteorologice adverse.

Precipitații și vânt în sudul țării

În jumătatea de sud a României, unde mai multe județe se află sub avertizare meteorologică Cod Galben, se înregistrează ninsori ușoare și intensificări ale vântului. Traficul se desfășoară preponderent pe carosabil umed, fără probleme majore semnalate.

Condiții dificile pe autostrăzile principale

Pe principalele ;osele din România – autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța și A3 București-Ploiești – se circulă în condiții de ninsoare ușoară și vânt lateral. Pe suprafața drumurilor s-au format depuneri slabe de zăpadă, iar valorile de trafic sunt reduse față de normal.

Utilajele speciale acționează cu material antiderapant pentru menținerea siguranței în trafic.

În zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acțiunile de deszăpezire, informează DRDP Craiova.
Pe toate sectoarele unde se înregistrează ninsori, DRDP Craiova acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant.

Recomandări pentru șoferi

Centrul INFOTRAFIC atrage atenția conducătorilor auto să respecte câteva măsuri esențiale înainte de a porni la drum:

  • Informați-vă cu privire la starea drumurilor și prognoza meteo
  • Verificați dacă aveți montate anvelope de iarnă, obligatorii pe suprafețe acoperite cu polei, gheață sau zăpadă
  • Adaptați viteza la condițiile de drum
  • Mențineți o distanță sporită față de celelalte vehicule.

Recomandarea video

EXCLUSIV Figurile legionarilor Radu Gyr, Mircea Vulcănescu și Valeriu Gafencu au fost șterse de pe capela unei biserici ortodoxe din București la doar două zile după o investigație G4Media
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
Libertatea
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
CSID
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Promotor