Prima pagină » Știrile zilei » Vizibilitate redusă în trafic în aproape toată țara din cauza ceții

Vizibilitate redusă în trafic în aproape toată țara din cauza ceții

Circulația rutieră se desfășoară în condiții de trafic, duminică dimineața, pe majoritatea drumurilor din țară. Pe alocuri, vizibilitatea scade sub 50 de metri.
Vizibilitate redusă în trafic în aproape toată țara din cauza ceții
Sursa foto: AI
Laura Buciu
16 nov. 2025, 07:04, Social

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, este semnalată ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 100 de metri, pe autostrăzile A0 Centura București, A3 București-Brașov și A7 Ploiești-Buzău, fără a fi sesizate evenimente rutiere în desfășurare.

De asemenea, vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceții sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri de la nivel național, de la nivelul județelor Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Ialomița, Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmbovița, Alba, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu, Bacău, Suceava, Galați, Vrancea, Vaslui, Gorj, Dolj și Vâlcea.

Pe timp de ceaţă, în afară de reducerea vitezei, mărirea distanţei în mers şi folosirea corespunzătoare a luminilor, pe autostrăzi trebuie respectate şi alte reguli specifice: nu opriţi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă; în cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, porniţi luminile de avarie, echipaţi-vă cu vesta reflectorizantă, scoateţi pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi amplasaţi triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari.

 

Săptămâna miracolelor financiare pentru 3 semne din zodiacul chinezesc: abundență și oportunități majore în intervalul 17-23 noiembrie 2025
Gandul
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
Libertatea
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CSID
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor