Vizibilitate redusă în trafic în aproape toată țara din cauza ceții

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, este semnalată ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 100 de metri, pe autostrăzile A0 Centura București, A3 București-Brașov și A7 Ploiești-Buzău, fără a fi sesizate evenimente rutiere în desfășurare.

De asemenea, vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceții sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri de la nivel național, de la nivelul județelor Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Ialomița, Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmbovița, Alba, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu, Bacău, Suceava, Galați, Vrancea, Vaslui, Gorj, Dolj și Vâlcea.

Pe timp de ceaţă, în afară de reducerea vitezei, mărirea distanţei în mers şi folosirea corespunzătoare a luminilor, pe autostrăzi trebuie respectate şi alte reguli specifice: nu opriţi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă; în cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, porniţi luminile de avarie, echipaţi-vă cu vesta reflectorizantă, scoateţi pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi amplasaţi triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari.