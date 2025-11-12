Ceață cu vizibilitate scăzută și aglomerație pe mai multe drumuri din țară

Miercuri dimineața, ceața scade vizibilitatea la sub 200 de metri pe autostrada A1 București-Pitești, pe tronsonul kilometric 10+500 de metri – 60, între Centura București și localitatea Olteni, județul Dâmbovița.

De asemenea, vizibilitatea în trafic este scăzută din cauza ceții sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Olt, Vaslui, Argeș, Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița și Caraș-Severin.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil parțial umed, cu vizibilitate bună și fără evenimente rutiere.

Este semnalată aglomerație pe drumurile care merg spre București, respectiv DN1, în localitatea Otopeni, DN 1A, în localitatea Mogoșoaia, DN 7, în Chitila, DN 6, în Bragadiru și autostrada A1 București-Pitești, dar și pe Centura Capitalei, pe raza localităților Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.

Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să mărească distanţa în mers faţă de vehiculele din față şi să folosească în mod corespunzător luminile.