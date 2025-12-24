Primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care unește Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea

Sărbătorim primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care unește marile regiuni istorice ale României: Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea.

Dar anul acesta, înseamnă și conexiuni reale între oameni și orașe. Infrastructura modernă ne apropie astăzi mai mult ca oricând”, a postat Pistol.

Potrivit acestuia, autoritățile au reușit performanța de a uni aceste regiuni ale țării prin coridoare de mare viteză:

– Moldova și Muntenia: se circulă neîntrerupt pe autostradă de la București la Adjud pe aproximativ 250 km (A3 – A7)

– Oltenia, Muntenia și Dobrogea: legătura Craiova – București- Constanța se face acum pe circa 465 km de drum de mare viteză (DEx12 – A1 – A0 – A2).