Directorul CNAIR, Cristian Pistol, subliniază că acesta este primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care unește Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea.
Primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care unește Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea
Andreea Tobias
24 dec. 2025, 18:04, Economic
„Primul Crăciun în care drumurile ne aduc mai repede împreună.
Sărbătorim primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care unește marile regiuni istorice ale României: Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea.
Crăciunul înseamnă bucurie, liniște și regăsire cu cei dragi.
Dar anul acesta, înseamnă și conexiuni reale între oameni și orașe. Infrastructura modernă ne apropie astăzi mai mult ca oricând”, a postat Pistol.
Potrivit acestuia, autoritățile au reușit performanța de a uni aceste regiuni ale țării prin coridoare de mare viteză:
– Moldova și Muntenia: se circulă neîntrerupt pe autostradă de la București la Adjud pe aproximativ 250 km (A3 – A7)
– Oltenia, Muntenia și Dobrogea: legătura Craiova – București- Constanța se face acum pe circa 465 km de drum de mare viteză (DEx12 – A1 – A0 – A2).
Rețeaua națională a ajuns la 1.418 km, iar aceste rezultate ne motivează ca anul viitor să menținem ritmul accelerat.
„România se dezvoltă prin infrastructură, iar cel mai mare câștig este siguranța românilor și timpul petrecut acasă, nu pe drum”, adaugă Pistol.

