Ninsoare, polei și ceață pe drumurile din mai multe județe și din Capitală

Se circulă joi dimineața în condiții de ninsoare, polei și ceață pe drumurile din mai multe județe din țară și din Capitală.
Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
22 ian. 2026, 07:18, Social

Centrul Infotrafic anunță că nu sunt drumuri închise, dar că ninge slab în județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, unde carosabilul este umed. Se acționează cu utilaje pentru deszăpezire.

De asemenea, sunt semnalate precipitații mixte care favorizează depunerea poleiului pe mai multe drumuri din județele Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, dar și în municipiul București. Se acționează cu material antiderapant.

Vizibilitatea în trafic este scăzută din cauza ceții sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Botoșani și Suceava.

Pe principalele artere rutiere, respectiv autostrăzile A0 Centura București, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, A7 Ploiești – Adjud, DN 1 Ploiești – Brașov, se circulă pe un carosabil umed, fiind precipitații slabe sub formă de ploaie, vizibilitatea în trafic fiind bună.

