Viscol devastator în Gorj: Cabinet medical spulberat de furtună. VIDEO

Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj de pe Vârful Păpușa a fost spulberat de viscol. Containerul metalic era ancorat cu cabluri bine fixate în beton, dar natura dezlănțuită s-a dovedit mai puternică. Salvamontiștii analizează posibilitățile de compensare a pierderii.

Container metalic smuls din platformă

Cabinetul medical era amenajat într-un container metalic. Era amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe Vârful Păpușa. Containerul era plasat pe platforma de beton și ancorat corespunzător cu cabluri bine fixate.

Viscol puternic a smuls containerul în ciuda măsurilor de siguranță. Salvamont anunță pierderea pe pagina oficială. Imaginile arată puterea devastatoare a naturii dezlănțuite în zonele montane.

Puterea naturii în munți

Salvamont România a publicat informația sub titlul „Puterea naturii”.

Vârful Păpușa se află în zona montană a județului Gorj. Cabinetul medical asigura servicii de prim ajutor pentru schiori și turiști.

Salvamontiștii caută soluții

În perioada următoare, salvamontiștii vor analiza posibilitățile de compensare a pierderii. Obiectivul este menținerea calității serviciilor de prim-ajutor medical la un nivel cât mai bun. Serviciul Public Salvamont Gorj evaluează opțiunile disponibile.