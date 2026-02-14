Prima pagină » Social » Spargere la un cabinet stomatologic din București

Spargere la un cabinet stomatologic din București

Un bărbat, a fost reținut de polițiștii Secției 17 din București într-un dosar penal de furt calificat și tentativă la furt calificat. El este acuzat că în timpul nopții a intrat într-un cabinet stomatologic din Sectorul 5, de unde ar fi furat 3.000 de lei.
Sursa: captură Poliția Română
Laurențiu Marinov
14 feb. 2026, 11:25, Social

Polițiștii au precizat că au depistat, în municipiul București, un bărbat bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat, semnalmentele acestuia corespunzând cu cele ale persoanei căutate în cauză. Bărbatul este suspectat că ar fi furat bani dintr-un cabinet stomatologic .

„Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în noaptea de 11 februarie 2026, cel în cauză ar fi pătruns fără drept în incinta unui cabinet stomatologic din Sectorul 5, de unde ar fi sustras suma de 3.000 de lei”, a transmis Poliția Capitalei.

Ulterior, bărbatul a intrat în curtea unui alt imobil din același sector, aparținând unor vârstnici. Acolo ar fi găsit o cheie lăsată în yala ușii unei debarale, pe care ar fi folosit-o pentru a descuia și a pătrunde în interior. În debara proprietarii păstrau diferite articole de uz casnic, însă nu a luat nimic, fapta rămânând în faza de tentativă la furt calificat.

Bărbatul a fost condus la sediul secției, în vederea audierii și continuării cercetărilor.

Polițiștii au transmis că în urma administrării materialului probator, față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar, pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 17 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și tentativă de furt calificat.

 

