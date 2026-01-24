Peste 8.000 de zboruri anulate din cauza furtunii care se apropie de Statele Unite

Aproximativ 140 de milioane de oameni se aflau sub avertizare de furtună de iarnă, din New Mexico până în New England. Serviciul Național de Meteorologie avertizează asupra unor ninsori abundente pe scară largă și a unei zone de gheață catastrofale care se întinde din estul Texasului până în Carolina de Nord, potrivit AP.

Meteorologii spun că pagubele, în special în zonele afectate de gheață, ar putea rivaliza cu cele ale unui uragan.

Până vineri noaptea, la marginea furtunii trimitea ploaie înghețată și lapoviță în anumite părți din Texas, în timp ce ningea și lapovița cădeau în Oklahoma. După ce a străbătut sudul, se aștepta ca furtuna să se deplaseze spre nord-est, depunând aproximativ 30 de centimetri de zăpadă din Washington, trecând prin New York și Boston, a prezis serviciul meteorologic.

Peste 3.400 de zboruri au fost întârziate sau anulate sâmbătă, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware. Peste 5.000 au fost anulate pentru duminică.