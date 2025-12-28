Presa maghiară: Românii ne invidiază

Presa maghiară susține că românii invidiază performanțele elevilor maghiari la matematică. Ungaria se clasează pe locul 28 în evaluarea PISA 2022, cu 473 de puncte, înaintea Norvegiei și SUA. România nu apare în top 35 al clasamentului mondial.

Singapore pe primul loc mondial

Visual Capitalist a clasificat țările pe baza scorurilor medii la matematică ale elevilor cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani. Datele provin din evaluarea PISA 2022 a OCDE. Singapore ocupă primul loc, cu un scor mediu la matematică de 575 de puncte.

Macau, Taiwan, Hong Kong, Japonia și Coreea de Sud se află, de asemenea, în fruntea clasamentului. Aceste economii acordă prioritate educației matematice prin programe riguroase și așteptări academice ridicate. Scorurile variază, în general, de la sub 400 la peste 600 de puncte.

Ungaria depășește Norvegia și SUA

Ungaria se clasează pe locul 28 în listă, cu 473 de puncte, scrie Vilag Gazdasag.

Elevii maghiari au depășit performanțele colegilor lor norvegieni și americani. Croația și Slovacia s-au clasat în urma Ungariei în regiune.

Publicația maghiară subliniază că elevii maghiari nu au de ce să se rușineze. Deși există o percepție negativă asupra educației naționale, cifrele PISA arată o situație diferită. Media OCDE este de 472 de puncte, iar Ungaria se află peste acest prag.

Europa de Est în clasament

Mai multe țări europene au scoruri peste sau în jur de 500 de puncte. Estonia conduce regiunea europeană, urmată îndeaproape de Elveția și Țările de Jos. Irlanda, Belgia, Danemarca și Polonia se află, de asemenea, în top.

Polonia apare în clasament cu un scor semnificativ, fiind menționată ca una dintre țările din regiune care au performat bine. Ungaria se află în compania țărilor europene care investesc în educația matematică.

România, absentă din top 35

Economedia subliniază că România nu se află în top 35, spre deosebire de Polonia și Ungaria. Presa maghiară folosește această informație pentru a sublinia diferența de performanță între cele două țări.

Competențele matematice sunt esențiale în economiile moderne. Ele susțin inovarea, productivitatea și competitivitatea pe termen lung. Pe măsură ce tehnologia și munca bazată pe date devin din ce în ce mai importante, țările care au performanțe mai bune la matematică obțin adesea un avantaj.

PISA măsoară aplicarea practică

PISA măsoară cât de bine pot elevii să-și aplice cunoștințele matematice pentru a rezolva probleme practice. Evaluarea oferă o comparație globală a sistemelor de învățământ. Scorurile celor mai buni elevi din baza de date sunt cu mult peste media OCDE de 472 de puncte.

Visual Capitalist a publicat clasamentul mondial. Acesta evidențiază diferențele semnificative între sistemele de învățământ din diferite țări. Ungaria apare în top 30, o performanță pe care presa maghiară o consideră remarcabilă în contextul regional.