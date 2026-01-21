Presa maghiară: După Norvegia, și România își pregătește populația pentru război

Populația României trebuie să fie pregătită să susțină un eventual efort de război, a declarat marți șeful Statului Major al Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, în cadrul unei conferințe de presă comune cu comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, generalul Alexus Grynkewich, la Sibiu, scrie mandiner.hu.

Generalul american a vizitat comandamentul NATO din Sibiu și baza militară din Cincu.

Pregătire pentru război și dezastre

Răspunzând la întrebarea unui jurnalist, șeful Statului Major al Armatei Române a spus că populația României trebuie să fie pregătită pentru război, precum și pentru alte dezastre, cum ar fi incendii, cutremure și inundații.

El a menționat că sunt planificate mai multe programe de pregătire în cooperare cu Inspectoratul Național pentru Situații de Urgență.

Instruire pentru 10.000 de tineri anual

Generalul Gheorghiță Vlad a subliniat că armata română ar dori să ofere instruire militară pentru 1.000-2.000 de tineri voluntari în anul următor. Există însă posibilitatea de a instrui până la 10.000 de tineri anual.

Marea Neagră, în afara umbrelei NATO

Șeful Statului Major a menționat că zona economică exclusivă a României în Marea Neagră nu este acoperită de umbrela de apărare a articolului 5 al NATO. Bucureștiul trebuie să se ocupe de protejarea cablurilor submarine de energie și telecomunicații și a câmpului de gaze Neptun Deep.

În acest scop, a spus el, trebuie dezvoltată și marina militară.

Modelul Norvegiei

Anterior, Mandiner a raportat că peste 10.000 de scrisori au fost trimise populației din Norvegia, informând oamenii că, în caz de război, armata ar putea confisca anumite bunuri.