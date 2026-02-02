Guvernul taie tot de la Educație / Voucherele culturale pentru elevi se amână până în anul școlar 2027–2028, invocând constrângeri bugetare

Guvernul a decis suspendarea aplicării prevederilor privind Programul național „Vouchere culturale pentru elevi” până la începutul anului școlar 2027–2028, motivând măsura prin necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare în contextul dificultăților financiare din educație.

Decizia este prevăzută într-o Ordonanță de urgență care modifică Legea învățământului preuniversitar și care a fost publicată în Monitorul Oficial pe 30 ianuarie.

Executivul susține că amânarea programului este inevitabilă „având în vedere constrângerile bugetare cu care se confruntă sistemul național de educație”, precizând totodată că „pentru a se limita cheltuielile bugetare este necesar ca implementarea Programului național „Vouchere culturale pentru elevi” să fie amânată”.

Guvernul nu mai promovează cultura și educația

Potrivit Ordonanței de urgență, prevederile legale care stabileau introducerea voucherelor culturale sunt suspendate explicit.

Astfel, „prevederile art. 248 alin. (34) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 […] se suspendă până la începutul anului școlar 2027–2028”.

De asemenea, documentul prevede că această suspendare „intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României”.

Programul național „Vouchere culturale pentru elevi” fusese introdus prin Legea educației și avea ca scop promovarea culturii naționale și universale în rândul elevilor.

Programul ar fi trebuit să fie implementat progresiv

Conform legii, prin „Programul național «Vouchere culturale pentru elevi» în vederea promovării culturii naționale și universale în rândul comunității școlare”, fiecare beneficiar ar fi urmat să primească „suma de 250 lei prin intermediul unor carduri reutilizabile”, bani destinați „serviciilor și evenimentelor culturale precum concerte, intrări în muzee, cărți sau excursii organizate cu tematici culturale sau istorice”.

Implementarea programului trebuia să se facă progresiv, începând cu anul școlar 2024–2025. Legea prevedea că, inițial, beneficiari urmau să fie elevii de clasa a XII-a, iar în anii următori să fie incluși și elevii din clasele a IX-a și a V-a, urmând ca până la finalul anului școlar 2026–2027 Ministerul Educației să decidă „asupra oportunității continuării și dezvoltării programului”.

Ministerul Educației nici măcar nu a pus în dezbatere normele metodologice de acordare a voucherelor

Cu toate acestea, programul nu a fost pus în practică nici până în prezent, întrucât Ministerul Educației „nu a aprobat sau măcar pus în dezbatere normele de metodologie și mecanismul de acordare” a voucherelor.

Pe lângă voucherele culturale, Legea învățământului preuniversitar prevede și un alt program dedicat lecturii, respectiv „O carte pentru fiecare elev”.

Conform actului normativ, „se înființează programul național «O carte pentru fiecare» în vederea creșterii interesului elevilor pentru lectură, finanțat din bugetul național și din fonduri externe”, urmând ca și acesta să fie reglementat prin hotărâre de Guvern.

Suspendarea voucherelor culturale ridică semne de întrebare cu privire la prioritățile bugetare în educație și la capacitatea autorităților de a implementa programe destinate accesului elevilor la cultură, într-un context în care dificultățile financiare sunt invocate constant ca principal argument pentru amânarea reformelor.