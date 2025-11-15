Atenție, șoferi! Vizibilitate redusă în trafic din cauza ceții în centrul și sudul țării

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, sâmbătă dimineața nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau din cauza condițiilor meteorologice.

Se circulă în condiții de ceață în general în județele din partea centrală și sudică a țării, care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A 1 București – Pitești, A 2 București – Constanța, A 3 București – Ploiești, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești – Sibiu, circulația rutieră se desfășoară pe alocuri în condiții de vizibilitate redusă, pe un carosabil preponderent uscat, cu valori de trafic reduse.

Pentru reducerea accidentelor rutiere, polițiștii le recomandă șoferilor să nu depășească limitele legale de viteză și să o reducă mult când vizibilitatea este redusă, să păstreze o distanță de siguranță între autovehicule, să folosească sistemele de iluminare și dezaburire, să se asigure temeinic înainte de fiecare manevră și să evite depășirile periculoase.