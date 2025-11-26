Polițistă din România, șef al unei unități din cadrul FRONTEX

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că Ioana Raluca Rusu, comisar in cadrul Poliției de Frontiera, va exercita funcția de șef al Unității de Fuziune a Informațiilor din cadrul Diviziei pentru Managementul Integrat al Frontierelor Europene.

Predoiu susține că este „un succes uriaș” pentru România.

„Prin aceasta poziție, vom proteja mai bine interesele și granițele României, ca și ale Europei”, adaugă el.

El afirmă că acest succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene, este și consecința acțiunilor MAI în combaterea migrației ilegale.

Potrivit ministrului, migrația ilegală în România a fost redusă cu peste 80% în mai puțin de doi ani.

„România asigură securitatea frontierelor sale și ale Europei mai bine decât orice altă țară europeană”, mai susține ministrul de Interne.