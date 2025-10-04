5 titluri din presa internațională care arată ce înseamnă „da”-ul Hamas la planul de pace al lui Trump

Deși noua poziție a grupării islamiste este considerată de mulți drept „semnificativă”, publicații precum The New York Times sau BBC avertizează că există mari îndoieli privind șansele unei păci juste și de durată. Așa cum era de așteptat, vestea a făcut înconjurul lumii. La doar câteva ore după ce Hamas a anunțat că acceptă prima fază a planului de pace propus de Donald Trump pentru Gaza, redacțiile internaționale și-au modificat programele de sâmbătă pentru a acoperi acest moment considerat istoric, scrie Huffpost.

Miliția islamistă a luat decizia în noaptea de vineri, iar președintele Statelor Unite a salutat gestul, arătându-se optimist cu privire la viitorul planului de pace. Donald Trump a declarat că este „o zi foarte specială”, a cerut Israelului să înceteze ofensiva militară și a spus că „suntem foarte aproape” de sfârșitul războiului. „În multe feluri, acest moment este fără precedent… toți au fost uniți de dorința de a pune capăt acestui conflict pentru binele Orientului Mijlociu și suntem aproape să reușim”, a afirmat el.

Totuși, pentru presa internațională, o pace reală și durabilă în Gaza pare încă departe, conform analizelor și pronosticurilor.

„The New York Times” subliniază lipsa de „garanții”

Cotidianul american notează că „vestea despre Hamas aduce speranță, dar nu și garanții că pacea în Gaza este aproape”. Deși declarația miliției oferă un anumit optimism, ziarul atrage atenția că există elemente ale planului considerate „inacceptabile” și care nu au fost abordate.

„BBC” avertizează asupra „omisiunilor majore”

Analistul John Sudworth scrie că răspunsul Hamas „este semnificativ, dar include omisiuni importante”. Deși gruparea a acceptat unele puncte din planul lui Trump, „multe alte elemente din vasta propunere de 20 de puncte lipsesc cu desăvârșire”.

Pentru „Le Monde”, este un „da, dar…”

Publicația franceză notează că „Trump celebrează un ‘da, dar’ al Hamas la planul său de pace pentru Gaza”. Potrivit ziarului, Hamas este dispus la negocieri, dar „nu a menționat dezarmarea sa și a cerut retragerea completă a Israelului”. Le Monde remarcă și o „fraza ciudată” a liderului american: „Este o zi măreață, vom vedea cum decurge.”

„The Independent”: problema este că Hamas și Israel susțin acorduri diferite

Ziarul britanic avertizează că „planul de 20 de puncte este vag. Atât de vag încât le-a permis lui Trump, Netanyahu, Hamas și altor lideri regionali să-l interpreteze fiecare în propriul mod”.

„Der Spiegel” vorbește despre un „da și nu” la planul de pace

Revista germană notează că răspunsul Hamas este „un clar ‘da și nu’” și că, deși există mai multă speranță ca niciodată pentru încheierea războiului, „rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla cu adevărat”. Potrivit Der Spiegel, chiar și declarațiile recente ale lui Netanyahu au fost ambigue – „sună ca un ‘da’, dar în parte este un ‘nu’”.