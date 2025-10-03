Hamas este de acord cu eliberarea ostaticilor israelieni. Anunțul, la câteva ore după ultimatumul dat de Trump

Gruparea Hamas a anunțat vineri, 3 octombrie 2025, că este de acord să elibereze toți ostaticii israelieni, ca răspuns la planul de pace prezentat de președintele american Donald Trump, scrie The Guardian.

Hamas a afirmat că va elibera ostaticii „atât cei în viață, cât și rămășițele lor, în conformitate cu formula de schimb prevăzută în propunerea președintelui Trump și în măsura în care condițiile de pe teren pentru schimb sunt îndeplinite”.

Cu toate acestea, în declarația sa, gruparea Hamas nu a precizat dacă va accepta o clauză privind dezarmarea, aceasta fiind o cerință a Israelului și a Statelor Unite respinsă anterior. În plus, Hamas a anunțat că va solicita negocieri cu privire la multe dintre celelalte condiții ale acestuia.

În declarația de vineri seara, gruparea a afirmat că „apreciază eforturile arabe, islamice și internaționale, precum și eforturile președintelui american Donald Trump, care solicită încetarea războiului din Fâșia Gaza, schimbul de prizonieri [și] intrarea imediată a ajutoarelor”.

Răspunsul grupării, la câteva ore după ultimatumul dat de Trump pentru un acord

În plus, Hamas a anunțat că este gata să „cedeze administrarea Fâșiei Gaza unui organism palestinian format din independenți [tehnocrați], bazat pe consensul național palestinian și susținut de sprijinul arab și islamic”.

Răspunsul grupării Hamas în privința planului de pace vine la câteva ore după ce președintele american Donald Trump stabilise că termenul-limită pentru un acord este duminică, la ora 18:00, ora Washingtonului. În caz contrar, gruparea Hamas risca, potrivit afirmațiilor lui Trump, „un iad cum nimeni nu a mai văzut până acum”.

Planul lui Trump, în 20 de puncte, prevede, printre altele, încetarea imediată a focului, schimbul tuturor ostaticilor deținuți de Hamas cu prizonieri palestinieni deținuți de Israel, retragerea treptată a Israelului din Gaza, dezarmarea Hamas și introducerea unui guvern de tranziție condus de un organism internațional.