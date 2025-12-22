Prima pagină » Politic » ÎCCJ și Tribunalul Cluj decid azi dacă Sorina Pintea petrece Crăciunul acasă

ÎCCJ și Tribunalul Cluj decid azi dacă Sorina Pintea petrece Crăciunul acasă

Fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, ar putea petrece sărbătorile de iarnă acasă. Totul depinde de deciziile magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și de la Tribunalul Cluj.
Laura Buciu
22 dec. 2025, 08:12, Politic

ÎCCJ decide azi asupra recursului în casație în cazul fostului ministru Sorina Pintea, în prezent încarcerată la Penitenciarul Gherla, după ce a fost condamnată pentru fapte de corupție.

De asemenea, tot luni se decide soarta Sorinei Pintea și la Tribunalul Cluj, unde fostul ministru a depus o cerere de întrerupere a executării pedepsei, pe motiv de sănătate. Magistrații ar urma să se pronunțe azi. Totuși, la termenul în care s-a judecat cererea de întrerupere a executării pedepsei, Sorina Pintea a intervenit prin videocall pentru a spune că renunță la această cerere, pentru că starea de sănătate s-a ameliorat. Fostul ministru suferise o intervenție chirurgicală cu câteva zile înainte de pronunțarea sentinței, potrivit clujust.ro.

Sorina Pintea a fost condamnată definitiv de Curtea de Apel Cluj la 3 ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită, în 6 iunie 2025.

Fostul ministru este încarcerat la Penitenciarul Gherla.

Sorina Pintea a fost trimisă în judecată în aprilie 2020 de DNA, acuzată fiind că, în calitate de manager al Spitalului Județean din Baia Mare, ar fi primit 10.000 de euro și 120.000 lei mită, ca procent dintr-un contract de achiziții publice.

