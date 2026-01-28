Prima pagină » Politic » Curtea de Apel București: Administrația Prezidențială, obligată să-i plătească lui Traian Băsescu peste 754.000 lei. Decizia poate fi atacată

Fostul preşedinte Traian Băsescu are de recuperat peste 754.000 de lei de la Admistrația Prezidențială, conform decizie de miercuri a Curţii de Apel Bucureşti, care i-a dat câştig de cauză. Decizia nu este definitivă.
Gabriel Negreanu
28 ian. 2026, 16:13, Politic

Curtea de Apel București (Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal) a admis, miercuri, cererea formulată de fostul președinte Traian Băsescu împotriva Administrației Prezidențiale și a dispus anularea Ordinului nr. 55/2022, precum și a adresei SG 6462/26.05.2022, potrivit soluției pronunțate pe fond.

Instanța obligă Administrația Prezidențială să îi plătească reclamantului, Traian Băsescu, suma de 754.234,84 lei, reprezentând indemnizația lunară netă acordată foștilor șefi ai statului, aferentă perioadei 23.03.2022 – 31.07.2025. De asemenea, pârâta trebuie să achite 17.648 lei cheltuieli de judecată.

Hotărârea nu este definitivă. Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, iar calea de atac se depune la Curtea de Apel București, Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal.

Context

Litigiul vizează decizia Administrației Prezidențiale din 2022 de sistare a indemnizației de fost șef de stat, pe fondul disputei juridice privind drepturile foștilor președinți în cazul constatării colaborării cu Securitatea. În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea.

Ulterior, în iulie 2025, Curtea Constituțională a pronunțat o decizie care a repus în discuție cadrul legal privind retragerea acestor beneficii.

